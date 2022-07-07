Львівські лікарі врятували ногу пацієнта від ампутації

У Львові лікарі провели унікальну реконструктивну операцію. Щоб врятувати ногу пацієнта від ампутації, хірурги Першого медичного об’єднання Львова вдалися до «free flap» операції: рану «закрили» 15-сантиметровим клаптем м’яких тканин, який взяли з гомілки. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Щоб відновити кровопостачання до пересадженої ділянки, лікарям довелося зшивати судини розміром з людську волосину. Ця методика – справжня знахідка для «медицини війни».

Пацієнт – 40-річний Юрій зі Львова. До лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання він потрапив зі складним відкритим переломом гомілки, до якого уже додалася одна з найнебезпечніших інфекцій – анаеробна. Саме вона провокує некрози, тобто, відмирання тканин, аж до гангрени.

«Нашим лікарям вдалося зупинити інфекцію, однак разом з нею довелося видалити і “вбиті” тканини. Утворилася рана, яку терміново потрібно було заповнити, інакше – ризик подальшого відмирання і ампутація. Єдина можливість зберегти ногу в такій ситуації – мікрохірургічна “free flap” операція. Такі операції в Україні вже виконували, однак це вперше пересадили клапоть такого великого розміру. Зробити це нашим хірургам допомагали британські колеги. Разом вони відділили 15-сантиметровий клапоть м’яких тканин зі стегна пацієнта та заповнили ним ушкоджену ділянку гомілки», – повідомляють у Першому ТМО.

Операція тривала близько 10-ти годин і завершилися успіхом: пересаджений флеп прижився і кровопостачання до нього відновилось. Запровадження нових технологій в хірургії, зокрема «free flap» операцій, дає шанс зберегти кінцівки, органи та частини тіла , запобігає ампутаціям кінцівок та суттєво покращує якість життя пацієнтів з воєнною травмою. Саме це є метою створення Національного центру реабілітації UNBROKEN, який має на меті рятувати, протезувати і реабілітовувати українців в Україні.

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