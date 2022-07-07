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Із полону звільнили 16-річного сина голови Запорізької РДА

Андрій Котенський

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З російського полону звільнили сина голова Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка повідомили на сторінці Save Vlad Buryak у Facebook.

«Серед новинних зведень війни та всіх жахіть, що тривають в Україні маємо одну добру новину: Владислав Буряк нарешті звільнений з полону! Нині він з батьком Олегом Буряком прямує в безпечне місце», – йдеться у повідомленні.

Рідні вдячні всім, хто словами та діями приєднався до звільнення Влада.

Оприлюднено також відео зустрічі батька зі сином.

Раніше Львівський портал повідомляв, що під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя російські окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка. Юнак провів у полоні 90 днів.

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