Благодійники зібрали кошти на 55 нових пікапів для 47 батальйону

Для 47 батальйону за два дні зібрали 1 мільйон євро для закупівлі пікапів Toyota Hilux. Про це повідомив один із керівників 47-го батальйону, ветеран російсько-української війни, письменник Валерій Маркус.

Автомобілі вже прямують до України. Небайдужі зібрали необхідну суму всього за два дні.

«Моє дитяче серденько тремтить від захвату, коли бачу на фото 55 пікапів, які вже прибули в Антверпен (порт у Бельгії). Це 55 пікапів Toyota Hilux, на які ВИ зібрали мільйон євро за два дні. Для нашого підрозділу… мільйон євро… за два дні», – повідомив Валерій Маркус.

Як відомо, новостворений 47 батальйон, де налічується близько 500 військових, був сформований за кращими військовими стандартами. На нього вже очікує розширення до «Окремого штурмового полку», а чисельний склад можуть мають збільшити від 1000 до 5500 військових.

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