Валерій Маркус: «47 батальйон розширятиметься до «Окремого штурмового полка»

Один із керівників 47-го батальйону, ветеран російсько-української війни, письменник Валерій Маркус про розширення структури 47 батальйону та умови нового відбору військових:

«Шановна шляхто, 47 батальйон розширятиметься до «Окремого штурмового полка». Ми знову починатимемо відбір людей.

Штатну організаційну структуру ми особисто кілька днів складали разом з офіцерами Генштабу, і нам затвердили усе озброєння і посади, що ми просили. Та варто розуміти, що військова частина нова, на початку буде усього не вистачати і усе надходитиме поступово. У нас є час на формування, але його небагато. Зі своєї сторони ми дамо вам можливий максимум для навчання, а скільки ви зможете узяти – залежить від вас.

Основними нашими пріоритетами залишаються принцип безперервного навчання, якісна внутрішня культура і взаємоповага між усіма ланками у середині військової частини.

Якщо ви не здатні до самоосвіти – ви нам не підходите.

Не здатні брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу, і вам усі все винні – ви нам не підходите.

Не здатні спілкуватися, як цивілізована людина – не підходите.

Не визнаєте субординацію, не приймаєте команди і критику від командирів молодших від вас за віком – не підходите.

Не розумієте української і не здатні швидко, в критичних умовах, вести перемовини в радіоефірі українською – не підходите.

Не здатні пробігти 10 км – не підходите.

Натомість, мене не хвилює ваша стать, колір шкіри, орієнтація, вік, зовнішність і політичні вподобання. Мене цікавить одне, щоб ви ефективно виконували поставлені задачі і вчились, інакше надовго ви у нас не затримаєтесь.

Об’єктивно, за визначений термін ви підготуєтеся недостатньо, як психологічно, так і фахово, але ви мусите розуміти, що у нашій країні повномасштабна війна, і ми будемо діяти відповідно до цього факту і його наслідків. Ми будемо виконувати бойові накази настільки якісно, наскільки це в принципі можливо. Тому, подумайте двічі, чи хочете до нас.

Усі деталі щодо набору будуть опубліковані пізніше (на приватні повідомлення не відповідаю). Слава Україні!»

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