ОСТАННІ НОВИНИ

12 спортсменів Львівщини представляють Україну на Всесвітніх іграх у США

Андрій Котенський

|

Сьогодні, 7 липня, у США стартували Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді і спорту Львівської ОДА.

Участь у змаганнях візьмуть понад 3500 спортсменів, що представляють понад 100 країн. За медалі у Бірмінгемі позмагаються і українські спортсмени, зокрема у складі національної збірної виступлять 12 атлетів Львівщини.

Найбільше представників від нашої області змагатиметься у спортивній акробатиці. Це титулована четвірка майстрів спорту України міжнародного класу Святослава Кукурудза, Юрія Пуша, Юрія Савки та Тараса Яруша та змішана пара майстрів спорту України Богдана Іваника та Анастасії Семенович. А в стрибках на акробатичній доріжці побореться за нагороди дрогобичанин Віталій Войтів.

За медалі також позмагаються заслужені майстри спорту України Станіслав Горуна, Галина Мельник та майстриня спорту України міжнародного класу Катерина Крива.

У спортивному орієнтуванні львівські атлети Олександр Кратов та Олена Бабич представлять Україну у середній дистанції, в естафеті та спринті.

Змагання триватимуть до 17 липня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал