12 спортсменів Львівщини представляють Україну на Всесвітніх іграх у США

Сьогодні, 7 липня, у США стартували Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді і спорту Львівської ОДА.

Участь у змаганнях візьмуть понад 3500 спортсменів, що представляють понад 100 країн. За медалі у Бірмінгемі позмагаються і українські спортсмени, зокрема у складі національної збірної виступлять 12 атлетів Львівщини.

Найбільше представників від нашої області змагатиметься у спортивній акробатиці. Це титулована четвірка майстрів спорту України міжнародного класу Святослава Кукурудза, Юрія Пуша, Юрія Савки та Тараса Яруша та змішана пара майстрів спорту України Богдана Іваника та Анастасії Семенович. А в стрибках на акробатичній доріжці побореться за нагороди дрогобичанин Віталій Войтів.

За медалі також позмагаються заслужені майстри спорту України Станіслав Горуна, Галина Мельник та майстриня спорту України міжнародного класу Катерина Крива.

У спортивному орієнтуванні львівські атлети Олександр Кратов та Олена Бабич представлять Україну у середній дистанції, в естафеті та спринті.

Змагання триватимуть до 17 липня.

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