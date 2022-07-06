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Жителів Львівщини закликають безпечно святкувати Івана Купала

Андрій Котенський

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Рятувальники Львівщини окреслили прості правила безпеки під час святкування Івана Купала, яке в Україні прийнято святкувати в ніч проти 7 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Святкування відбуваються переважно біля води: люди купаються, дівчата пускають на воду плетені власноруч вінки, щоб дізнатися про свого судженого тощо. Тож, аби свято не було затьмарене неприємними пригодами, рятувальники Львівщини закликають дотримуватись простих правил безпеки:

  • передусім для купання слід обирати спеціально обладнані місця;
  • купатися лише у світлу пору доби;
  • уникати води зі швидкою течією та не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;
  • ні в якому разі не заходити у воду напідпитку;
  • утримуйтесь від запливів на далеку відстань, що може призвести до переохолодження — головної причини трагічних випадків.

Окрім того, в ніч на Івана Купала розпалюють велике багаття, через яке молодь стрибає поодинці чи в парах. Проте за вітряної погоди залишене без нагляду багаття за лічені хвилини може перерости у неконтрольовану пожежу. Саме тому пам’ятайте – погано погашене вогнище приховує в собі небезпеку!

Будьте уважними та обережними у поводженні з вогнем! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!

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