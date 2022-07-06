Заступник голови Харківської облради має російський паспорт

Державне бюро розслідувань ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради через наявність у нього російських документів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дербюро.

Так, за оперативною інформацією, заступник голови Харківської облради Богдан Мальований у 2014 році отримав паспорт громадянина РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Окрім того, у посадовця наявні посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.

Зауважимо, у ДБР ім’я посадовця не називають, однак про причетність Мальованого повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

Державне бюро розслідувань звернулося до Харківської обласної ради з запитом відсторонити Мальованого від посади, щоб припинити його доступ до інформації, зокрема пов’язаної з обороною Харківщини та держтаємницями.

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко вже заявила про ініціювання відсторонення від посади заступника Богдана Мальованого. Причиною вона назвала «суспільний резонанс та фігуруванням у ЗМІ копій документів, які свідчать про можливе російське громадянство заступника голови Харківської обласної ради Богдана Мальованого (ексОПЗЖ)».

Тепер рішення мають ухвалити депутати на таємному голосуванні, яке відбудеться після внесення відповідного проєкту.