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Росіянин зривав поставки обладнання для військових госпіталів

Анастасія Диняк

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Понад десять підприємств, які пов’язані між собою, систематично зривали поставки дорогого медобладнання. Виявилося, що їхнім фактичним власником є громадянин РФ. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, правоохоронці встановили, що десять пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, систематично не виконували умови договору впродовж року. Зокрема йдеться про зриви поставок медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я.

Невиконання домовленостей однією зі сторін призвело до збитків у майже 13 мільйонів гривень.

За даними СБУ, до цього причетні фактичний власник підприємства, який є громадянином Росії, та українці з менеджменту компаній. Наразі власнику та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.

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