рф продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини

5 липня російські окупаційні війська продовжили свою злочинну тактику – обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Про це Львівському порталу повідомили в Державній прикордонній службі.

За даними прикордонників, ворог наносив вогневе ураження із застосуванням РСЗВ, САУ, мінометів та стрілецької зброї, для ведення розвідки використовував БПЛА зі скиданням невідомих боєприпасів. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигінська та Середино-Будська громади на Сумщині та Новгород-Сіверська, Семенівська і Сновська громади на Чернігівщині.

«Вранці по околицях двох населених пунктів, що розташовані на межі між Білопільською і Новослобідською громад, окупанти застосували міномети, всього 17 приходів. Ближче до обіду ворог застосував стрілецьку зброю по одному з населених пунктів Краснопільської громади. Пізніше в цьому ж населеному пункті лунали вибухи від мінометів», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, по одному з населених пунктів, що розташований на межі між Сумською та Харківською областей, ворог здійснив майже два десятки пострілів з мінометів і САУ. Шалигінську громаду протягом доби ворог обстрілював шість разів. Гатили з мінометів та РСЗВ. Усього зафіксовано більш як 40 вибухів. Увечері ворожий дрон скинув у лісовий масив невідомий вибуховий пристрій, його знищили сапери ЗСУ. Вибухи від розривів чотирьох мін калібру 120 мм зафіксовано надвечір на ділянці Середино-Будської громади. Новгород-Сіверська громада була під мінометними обстрілами двічі за добу.

Також двічі з росії обстрілювали прикордоння Семенівської громади, де учора розірвалося сім десятків боєприпасів, випущених з РСЗВ та САУ. Надвечір мінометами 120 мм калібру росіяни обстріляли територію Сновської громади. Зафіксовано 5 вибухів.

Інформація щодо жертв внаслідок цих обстрілів не надходила.

Як повідомляв Львівський портал, раніше прикордонники заявляли, що росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил на кордоні з Україною в межах Чернігівської та Сумської областей. Проте ознак формування ударного угруповання для наступу немає.

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