На Запоріжжі забороняють продавати алкоголь окупантам

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя окупаційна «влада» намагається заборонити продаж алкогольних напоїв військовим РФ через їхні постійні порушення дисципліни. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України .

Так, російські окупанти продовжують зловживати спиртним під час виконання бойових завдань свого керівництва. Пияцтво росіян призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень.

Зокрема серед бійців РФ почастішали випадки залишення місць несення служби, перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані, порушення правил користування стрілецькою зброєю, ДТП за участю п’яних військовослужбовців.

Керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою «військово-цивільною адміністрацією» Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко, який раніше працював аніматором та ведучим на весіллях, вирішили заборонити продаж алкоголю російським військовим а територіях Михайлівської та Роздольської громад.