На Львівщині у чоловіка знайшли зброю та наркотики

До суду скерували справу проти мешканця Золочівщини, у якого знайшли наркотики та зброю. Окрім того, він пропонував поліцейським хабар. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, у травні правоохоронці запинили авто, яке порушило правила дорожнього року, за кермом якого був 49-річний мешканець Золочівщини. Згодом з’ясувалося, що чоловік був під дією наркотиків.

Щоб уникнути відповідальності порушник запропонував патрульним 6 тисяч гривень. Під час огляду авто правоохоронці виявили амфетамін та канабіс. Окрім того, при собі чоловік мав короткоствольну вогнепальну зброю, без відповідного дозволу на її зберігання.

Підозрюваного судитимуть за фактами пропозиції та обіцянки поліцейському неправомірної вигоди, незаконного придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту, а також незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому може загрожувати до семи років за ґратами.

Наразі досудове розслідування завершено, справу скеровано до суду.