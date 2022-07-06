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На Львівщині п’яний водій намагався відкупитися від патрульних

Анастасія Диняк

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Поліцейські зупинили авто, який керував п’яний чоловік. Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував патрульним хабар. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у вівторок, 5 липня, патрульна поліція зупинила автомобіль «Фольксваген Пасат» за порушення правил дорожнього руху. За кермом авто був 31-річний мешканець одного з сіл Львівського району. Як згодом встановили поліцейські, чоловік був у нетверезому стані.

Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення затриманий запропонував правоохоронцям гроші, щоб уникнути відповідальності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до чотирьох років за ґратами.

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