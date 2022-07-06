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Львівські патрульні прийняли стрімкі пологи в автомобілі

Андрій Котенський

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Львівські патрульні прийняли стрімкі пологи в салоні авто у жінки, яку не встигли довезти до пологового відділення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними поліції, сьогодні, близько 2-ї години ночі, на перехресті вулиць Пасічної та Джорджа Вашингтона патрульні помітили автомобіль BMW Х5, водій якого рухався на великій швидкості та не зупинився на вимогу поліцейських.

Наздоганяючи автівку, інспектори побачили, що вона заїжджає на територію перинатального центру. Схвильована водійка, зупинившись перед шлагбаумом, вигукнула, що у неї в автомобілі народжує сусідка.

Патрульні Олександр Савицький та Микола Зеленевич, виявились багатодітними батьками із досвідом партнерських пологів, одразу кинулися на допомогу жінкам.

За якусь мить на руках інспектора Миколи Зеленевича лежало немовля. Згодом підбігли медики, які провели необхідні процедури. Патрульні допомогли перекласти молоду маму на каталку та відвезли її в медичний заклад.

Патрульна поліція вітає батьків з народженням донечки.

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