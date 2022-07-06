Львівщина отримала аптечки, укомплектовані за стандартами НАТО

В рамках програми «Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування» поліцейські Львівщини отримали аптечки, які відповідають усім стандартам НАТО. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у середу, 6 липня, поліцейські отримали від міжнародних партнерів 3250 укомплектованих за стандартами НАТО аптечок. Зокрема вони містять життєво важливі медикаменти та матеріали для зупинення кровотечі та оброблення глибоких ран. Ще 800 надійдуть найближчим часом.

«Ми вражені мужністю та відданістю українських правоохоронців, які сьогодні захищають Україну та її демократичне майбутнє. Попереду у всіх нас дуже багато роботи, але хочу вас запевнити, що Місія залишатиметься вашим надійним партнером і ми готові надавати правоохоронцям усю необхідну підтримку у вашому європейському поступі», – зазначила голова Львівського регіонального представництва місії Ханелоре Валье.

Зауважимо, відповідна програма підтримки реалізовується завдяки Європейського Союзу за ініціативи Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) та Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС).