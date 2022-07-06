Львів’янка вивозила призовників за кордон

Правоохоронці розкрили чергову схему переправи чоловіків призовного віку через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, за даними слідства, львів’янка незаконно оформляла документи, які давали змогу виїхати за кордон чоловікам, що підлягають мобілізації в умовах воєнного стану. За свої «послуги» жінка отримувала 5,5 тисяч доларів.

Правоохоронці повідомили затриманій про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їй загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.