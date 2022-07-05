У Львові запрошують на безкоштовні курси української мови

У Львові стартував новий набір до україномовних клубів проєкту «Єдині». Мова про безкоштовні онлайн- та офлайн-навчання української мови. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Проєкт «Єдині» – це 28 днів підтримки у переході на українську мову. Протягом місяця учасники щодня будуть отримувати завдання та навчальні матеріали, які допоможуть подолати мовний бар’єр, а також братимуть участь у вебінарах та розмовних клубах у бібліотеках Львова.

Кому буде корисно взяти участь у проєкті «Єдині»:

усім, хто хоче говорити українською, але досі не зміг наважитися;

людям, які шукають однодумців для впевненого переходу на українську мову;

батькам, які прагнуть говорити зі своїми дітьми українською;

тим, хто працює у сфері послуг тощо, де важливо знати українську мову.

Щоб взяти часть, потрібно залишити свої контакти у ґуґл-формі і приєднатись до групи у Facebook.

Контактна особа – Анастасія (0964465991).

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