У Генштабі показали в роботі танки з Польщі і Чехії

Українські військові активно використовують військову допомогу від Польщі та Чехії. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, українські військові показали в дії танки, які Україні надали Польща та Чехія.

«Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов’янської землі. Ми вдячні народам Польщі та Чехії за допомогу та підтримку нашого війська та людей, які знайшли прихисток у ваших країнах від російських бомб та ракет», – наголосили в Генштабі.