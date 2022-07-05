СБУ арештувала активи, які працювали на Росію

Служба безпеки України арештувала активи підприємства та банку, які спонсорували агресію РФ. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Так, правоохоронці наклали арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків. За даними кібердепартаменту Служби безпеки України, структури приносили вигоду громадянину РФ.

СБУ встановила, що частина прибутку йшла на підготовку та ведення війни проти України.

Загальна сума арештованого майна становить майже 880 мільйонів гривень. Окрім того, арешт наклали на корпоративні права на понад 1,2 мільярда гривень. Усі кошти будуть вилучені на користь України.