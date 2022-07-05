Росіяни обстріляли Сумщину та Миколаївщину

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Сумській та Миколаївській областях. Про це повідомили голова громади Шостки Микола Нога та голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Так, у вівторок, 5 липня, ворог двома ракетами обстріляв громаду Шостки, що на Сумщині.

«Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами. Пожежа локалізована, працює комісія з уточнення збитків», – написав голова громади Микола Нога.

Окрім того, російської атаки зазнав Миколаїв. Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що на місцях «прильотів» працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Детальну інформацію пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, вранці російські окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Шість з них збили ППО.