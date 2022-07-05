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Росія випустила 7 ракет по Дніпропетровщині

Анастасія Диняк

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Російські окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Шість з них збили ППО. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, у вівторок, 5 липня, Росія атакувала Дніпропетровщину. Українській ППО вдалося збити шість ракет.

«Ранкова ракетна атака на область. «Сусід» «дружньо» скерував на нас 7 ракет! 6 з них наші військові збили — над Дніпром та Синельниківським районом», – написав Резніченко.

Ще одна влучила в приватний сектор у місті Покров. Унаслідок влучання зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Окрім того, на місці сталася пожежа, наразі там працюють представники ДСНС та поліцейські.

Також Резніченко додав, що в Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загорання, пожежу вже ліквідували.

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