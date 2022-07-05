Окупанти погрожують українцям позбавленням батьківських прав

На тимчасово окупованих територіях України росіяни погрожують позбавленням батьківських прав тим, хто відмовляється віддавати дітей до шкіл з російською навчальною програмою. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, в Пологівському районі Запорізької області окупаційна «влада» примушує дітей ходити до шкіл та дитячих садків з нововведеною російською навчальною програмою. Працівниками шкільних та дошкільних навчальних закладів є громадяни РФ, яких привезли спеціально для викладання українським дітям.

Якщо батьки відмовляються, то росіяни погрожують забрати дітей та оформити їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами. Чоловіків «мобілізовуватимуть» до армії неіснуючої «ДНР», а жінок залучати до прибирання міста.