ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині посадовець витратив зайві 804 тисячі гривень на медичне обладнання

Анастасія Диняк

|

Екс-посадовець під час реконструкції перинатального центру безпідставно витратив 804 тисячі гривень з держбюджету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, судитимуть колишнього посадовця управління капітального будівництва ЛОДА. За даними слідчих, під час реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру між управлінням капітального будівництва та одним з підприємств уклали договір на закупівлю медичного обладнання вартістю понад 27 мільйонів гривень.

Попри те, що в умовах пандемії COVID-19, операції із закупівлі частини вищезгаданих апаратів звільнялись від оподаткування ПДВ, екс-посадовець виділив гроші на податок. Унаслідок цього з держбюджету безпідставно виплатили понад 804 тисячі гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до п’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

всі статті
Львівський портал