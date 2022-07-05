На Львівщині посадовець витратив зайві 804 тисячі гривень на медичне обладнання

Екс-посадовець під час реконструкції перинатального центру безпідставно витратив 804 тисячі гривень з держбюджету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, судитимуть колишнього посадовця управління капітального будівництва ЛОДА. За даними слідчих, під час реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру між управлінням капітального будівництва та одним з підприємств уклали договір на закупівлю медичного обладнання вартістю понад 27 мільйонів гривень.

Попри те, що в умовах пандемії COVID-19, операції із закупівлі частини вищезгаданих апаратів звільнялись від оподаткування ПДВ, екс-посадовець виділив гроші на податок. Унаслідок цього з держбюджету безпідставно виплатили понад 804 тисячі гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до п’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів.