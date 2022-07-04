Зріс прожитковий мінімум: наскільки підвищать пенсії і кому

З 1 липня 2022 року у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, перерахують пенсії, а відтак прожитковий мінімум складатиме 2027 грн (раніше 1934 грн). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Мінімальна пенсія за віком незайнятих пенсіонерів зросте на 93 грн (з 1934 грн до 2027 грн). Мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 грн (від 5802 грн до 6081 грн). Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 грн (з 3868 грн до 4054 грн).

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій зростуть на:

– І група інвалідності – 604,50 грн (з 12571 грн до 13175,50 грн);

– ІІ група інвалідності – 488,25 грн (з 10153,50 грн до 10641,75 грн);

– ІІІ група інвалідності – 334,80 грн (з 6962,40 грн до 7297,20 грн);

– учасники бойових дій – 195,30 грн (з 4061,40 грн до 4256,70 грн).

Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни зростуть на:

– І група інвалідності – 46,50 грн (з 967 грн до 1013,50 грн);

– ІІ група інвалідності – 37,20 грн (з 773,60 грн до 810,80 грн);

– ІІІ група інвалідності – 27,90 грн (з 580,20 грн до 608,10 грн);

– учасники бойових дій – 23,25 грн (з 483,50 грн до 506,75 грн);

– учасники війни – 18,60 грн або 13,95 грн (з 386,80 грн до 405,40 грн та

з 290,10 грн до 304,05 грн відповідно);

– члени сімей загиблих – 23,25 грн (з 483,50 грн до 506,75 грн);

– члени сімей померлих – 9,30 грн (з 193,40 грн до 202,70 грн).

Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зростуть на:

– І група інвалідності – 46,50 грн (з 967 грн до 1013,50 грн);

– ІІ група інвалідності – 37,20 грн (з 773,60 грн до 810,80 грн);

– ІІІ група інвалідності – 27,90 грн (з 580,20 грн до 608,10 грн);

– члени сімей – 23,25 грн (з 483,50 грн до 506,75 грн);

Пенсія за особливі заслуги перед Україною:

– для осіб, нагороджених трьома та більше орденами, чотирма і більше медалями «За відвагу», почесними званнями «Народний», а також для матерів, які виховали п’ятьох та більше дітей), зросте на 32,55 грн і 37,20 грн (з 676,90 грн та 773,60 грн до 709,45 грн та 810,80 грн);

– для ветеранів війни, нагороджених за бойові дії, спортсменів, космонавтів, народних депутатів, членів Уряду зросте на 25,25 грн та 30,55 грн (з 483,50 грн та 678,90 грн до 508,75 грн та 709,45 грн);

– для осіб, відзначених почесними званнями «Заслужений», державними преміями, грамотами, нагороджених орденами, депутатів обласних та районних рад зросте на 18,60 грн та 23,25 грн (з 386,80 грн та 483,50 грн до 405,40 грн та 506,75 грн);

Максимальний розмір пенсії збільшиться на 930 грн (з 19340 грн до 20270 грн). Надбавка почесним донорам зросте на 11,50 грн (з 239,30 грн до 250,80 грн).

Розмір підвищеної пенсії кожному пенсіонеру визначатимуть індивідуально, в залежності від перерахованих складових пенсійної виплати особи за матеріалами пенсійних справ.

Звертатися до Пенсійного фонду для перерахування не потрібно. Виплата перерахованих пенсій розпочнеться з 4 липня.

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