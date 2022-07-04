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За добу ЗСУ знищили понад 2 сотні окупантів

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 36 200 військових, 217 літаків та 187 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 4 липня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 36 200 (+230) осіб,
  • танків ‒ 1 589 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 754 (+10) од,
  • артилерійських систем – 804 (+3) од,
  • РСЗВ ‒ 246 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 105 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 629 (+11) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 658 (+4),
  • Крилаті ракети – 144 (+1);
  • Спеціальна техніка ‒ 65 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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