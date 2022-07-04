За добу ЗСУ знищили понад 2 сотні окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 36 200 військових, 217 літаків та 187 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 4 липня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 36 200 (+230) осіб,

танків ‒ 1 589 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 754 (+10) од,

артилерійських систем – 804 (+3) од,

РСЗВ ‒ 246 (+0) од,

засоби ППО ‒ 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 629 (+11) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 658 (+4),

Крилаті ракети – 144 (+1);

Спеціальна техніка ‒ 65 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.