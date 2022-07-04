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Україна арештувала російське та білоруське майно на 360 млн грн

Ольга Денисяка

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В Україні наклали арешт на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам росії та білорусі. Про це йдеться у Facebook Офісу генпрокурора.

Під час досудового розслідування встановили, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися із порушенням митного законодавства України.

«З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 360 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

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