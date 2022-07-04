У Трускавці директорка підприємства влаштувала стихійне сміттєзвалище

Колишня директорка одного із підприємств міста Трускавця давала вказівки вивозити сміття на непридатну для цього територію, чим завдала збитків на майже 70 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, до суду скерували справу відносно колишньої директорки одного із трускавецьких підприємств. За даними правоохоронців, підозрювана давала вказівки своїм працівникам, щоб вони вивозили побутове сміття від діяльності підприємства на вільну земельну ділянку.

Унаслідок цього там утворилося стихійне сміттєзвалище з твердими побутовими відходами на понад 700 квадратних метрах. Сума збитків становить 67,5 мільйонів гривень.

Наразі усе сміття вивезли та утилізували, а також ліквідували наслідки впливу відходів на ґрунт.

Ексдиректорку судитимуть за забруднення земельної ділянки речовинами і відходами, шкідливими для життя, здоров’я людей та довкілля, що призвело до її псування (ч. 2 ст. 239 КК України). Їй загрожує до п’яти років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.