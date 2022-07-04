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Росіяни обстріляли школу у Харкові

Анастасія Диняк

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Російські окупанти атакували Харківський, Ізюмський та Богодухівський райони Харківщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, у понеділок, 4 липня, ворог завдав ракетного удару по Шевченківському району Харкова.

«За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо – постраждалих немає, у гімназії нікого не було», – написав  Синєгубов.

Окрім того, 3 липня окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський та Богодухівський райони області. За словами Синєгубова, росіяни вбили трьох людей у селі Безруки. Ще шестеро людей травмовані.

«Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини», – додали в ОВА.

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