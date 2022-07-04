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На Харківщині окупанти вбили ще трьох цивільних

Анастасія Диняк

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Російські окупанти обстріляли село Безруки на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки троє місцевих мешканців загинули, є поранені. Про це повідомив голова громади В’ячеслав Задорненко.

Так, у неділю, 3 липня, росіяни атакували село Безруки. Троє людей загинули. Окрім того, отримала поранення 81-річна жінка. Наразі вона під наглядом медиків.

«Трагічна подія сталася декілька годин тому у Безруках. У результаті обстрілів села російськими терористами загинуло троє цивільних осіб: двоє чоловіків 52-х та 55-ти років і 41-річна жінка», – написав голова громади.

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