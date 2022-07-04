Капітан Костянтин Червонець отримав орден Богдана Хмельницького

Капітан Костянтин Червонець за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Випускник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Костянтин Червонець на війні з перших днів. У складі 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 2014 року він визволяв Слов’янськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Шахтарськ, Нижню Кринку.

Приміром, у червні, під Слов’янськом його мінометна батарея завдала нищівних уражень по противнику, що дало змогу іншим підрозділам бригади виконати поставлені завдання у визначений термін.

У лютому 2017-го, під час спроби противника прорвати перший ешелон району оборони батальйону, батарея капітана Червонця влучним вогнем запобігла висуванню ворога, завдала йому нищівних втрат, після яких він не зміг оговтатись та відновити спроби прориву лінії нашої оборони.

Не менш вправно та ефективно діяли підлеглі Костянтина Червонця і на інших ділянках збройного протистояння. Завдяки професіоналізму особового складу та їхнього командира ворожий вогонь завжди був неприцільним та малоефективним.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі мужнього офіцера 2017 року було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нині капітан Костянтин Червонець продовжує нищити ворога. Його підлеглі дають гідну відсіч рашистам, адже набули достатнього бойового досвіду за роки цієї підступної війни. Указом Президента України Володимира Зеленського відважного офіцера нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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