Експравоохоронці пограбували Держспецзв’язок на 90 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань викрило злочинне угруповання, яке, скориставшись воєнним часом, пограбувало одне із київських відділень Держспецзв’язку на 90 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ДБР.

Зазначається, що група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня цього року, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 мільйонів гривень.

«В результаті змістовних та чітко спланованих оперативно-слідчих заходів ДБР встановило усіх учасників злочинної організації. Наразі троє осіб затримано. Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетні до крадіжки», – йдеться в повідомленні.

Під час слідчих дій у фігурантів виявили та вилучили готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

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Затриманих підозрююють у таємному викраденні чужого майна (крадіжці) у великих розмірах, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчиненному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

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