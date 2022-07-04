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Експравоохоронці пограбували Держспецзв’язок на 90 мільйонів гривень

Ольга Денисяка

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Державне бюро розслідувань викрило злочинне угруповання,  яке, скориставшись воєнним часом, пограбувало одне із київських відділень Держспецзв’язку на 90 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ДБР.

Зазначається, що група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня цього року, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 мільйонів гривень.

«В результаті змістовних та чітко спланованих оперативно-слідчих заходів ДБР встановило усіх учасників злочинної організації. Наразі троє осіб затримано. Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетні до крадіжки», – йдеться в повідомленні.

Під час слідчих дій у фігурантів виявили та вилучили готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.


Затриманих підозрююють у таємному викраденні чужого майна (крадіжці) у великих розмірах, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчиненному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану  (ч. 4 ст. 185 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін  від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

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