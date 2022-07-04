Два райони Львівщини будуть без газу

Через ремонтні роботи тимчасово не буде газу у двох районах Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА.

Газу не буде два дні у Дрогобицькому та Золочівському районах Львівщини.

«Через проведення планових ремонтно-профілактичних робіт на газових комунікаціях Опарського виробничого управління підземного зберігання газу ПАТ «Укртрансгаз» та на газопроводі високого тиску до міста Золочева, 5 липня з 9:00 год тимчасово не буде газу у Дрогобицькому та Золочівському районах», – йдеться у повідомленні.

Відновлення газопостачання відбудеться 6 липня після 17:00 год, по мірі виконання робіт.

Всіх мешканців вказаних районів просять перекрити контрольні та робочі крани до газових приладів.

Як уточнили Львівському порталу, газу не буде у 32 населених пунктах золочівського району: місто Золочів, а також села: Єлиховичі, Бір, Верхобуж, Вороняки, Городилів, Грабово, Залісся, Зарваниця, Зозулі, Золочівка, Кийків, Козаки, Колтів, Копані, Кругів, Луг, Монастирок, Обертасів, Опаки, Підгороднє, Пісок, Побіч, Руда Колтівська, Сасів, Струтин, Ушня, Хильчиці, Хмелева, Хомець, Червоне, Ясенівці.

А також ще 32 населених пунктів Дрогобицього району:

Перелік населених пунктів: міста Дрогобич, Борислав, Стебник, смт Східниця села Михайлевичі, Почаєвичі, Раневичі, Лішня, Монастир-Лішнянський, Унятичі, Медвежа, Рихтичі, Снятинка, Залужани, Старе Село, Брониця, Бистриця, Новошичі, Биків, Долішній Лужок, Озимино, Далява, Гаї Верхні, Гаї Нижні, Нове Село, Болехівці, Нагуєвичі, Ясениця, Попелі, Дережичі, Мордичі, Новий Кропивник.

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