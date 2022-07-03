Від росіян постраждали понад 986 українських дітей

Станом на ранок неділі, 3 липня, російські військові вбили 344 дитину в Україні, ще щонайменше 642 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 340, Київській – 116, Харківській – 185, Чернігівській – 68, Миколаївський – 53, Луганській – 61, Запорізькій – 31, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

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