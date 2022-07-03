Помер колишній керівник поліції Львівщини Дмитро Загарія

У суботу, 2 липня, помер колишній очільник міліції Львівщини Дмитро Загарія. Про Це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

«Мешканці Львівщини пам’ятатимуть його як добру та чуйну людину, колеги по роботі – як принципового керівника, фахівця у своїй справі. Більшу частину свого життя він віддав служінню людям – охороні прав та свобод громадян», – йдеться у повідомленні поліції.

Полковник міліції Дмитро Загарія уродженець черкаської області. Після служби в армії вступив до Львівської школи міліції. У 90-х працював у карному розшуку міліції у Києві, працював над справою серійного вбивці Онупрієнка.

У 2002 році Загарія був призначений заступником начальника УМВС України у Львівській області. У 2005 звільнився з органів за вислугою років. На пенсії чотири роки працював начальником безпеки банку у Львові. Потім до 30 грудня 2013 року обіймав посаду директора з безпеки в «Західенерго».

У 2014-2016 роках очолював Головне управління МВС України у Львівській області. Загарія став першим, кого призначили на цю посаду після Євромайдану на основі конкурсу та громадської люстрації.

«Дмитро Загарія став напевно першим в історії України начальником міліції, якого обрали у відчайдушній публічній боротьбі самою громадою, всупереч думці провідної політичної партії в регіоні», – прокоментував раніше це призначення журналіст, член робочої комісії з реформування МВС України Юрій Бутусов.

Наприкінці 2016 року колишній очільник ГУ НП у Львівській області Дмитро Загарія очолив нове управління з кадрового контролю, протидії корупції і люстрації Національної поліції України.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

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