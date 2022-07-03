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Під час збору врожаю на Львівщині загорівся комбайн

Андрій Котенський

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У Червоноградському районі під час збору врожаю згорів комбайн «CLAAS Lexion 450». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даним рятувальників, повідомлення про пожежу в селі Борятин Червоноградського району надійшло у суботу, 02 липня, о 15:43. Пожежа виникла в комбайні «CLAAS Lexion 450».

О 16:34 пожежу вдалось ліквідували, проте вогонь повністю знищив машину.

Причини та обставини пожежі встановлюются. Ніхто з людей не постраждав.

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