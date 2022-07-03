На Львівщині чоловік заразився правцем

На Львівщині зафіксували випадок захворювання на правець. Чоловік 32-х років травмував ногу під час будівельних робіт. Не звернувся за медичною допомогою одразу після одержання травми, а лише тоді, коли виникли судоми в ділянці ураженої кінцівки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівськогої обласної військової адміністрації.

Як розповіла керівниця центру контролю та профілактики хвороб, експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА з епідеміології Наталія Іванченко, для лікування хворому ввели протиправцевий імуноглобулін.

При епідрозслідуванні встановили, що постраждалий не був вакцинований згідно з віком. Тобто, пропустив 3 дози анатоксина правцевого. Також, не звернувся для екстреної профілактики правця.

«Планова вакцинація проводиться за схемою 2-4-6-18 місяців, 6, 16,26,36,46,56…106 років. Якщо людина одержала травму – слід негайно звертатися до медичного працівника», – наголосила Наталія Іванченко.

Чоловік приблизно три тижні провів у лікарні в Дрогобичі і наприкінці червня був виписаний.

Медики нагадують про симптоми правця. Це – біль і посмикування м’язів, людині важко відкрити широко рот (тризм), дивна (сардонічна) посмішка, судоми.

Летальність при цьому захворюванні становить до 40%.

«Не нехтуйте вакцинацією. Прості речі рятують життя», – вкотре наголошують медики.

Варто додати, що правець не передається від людини до людини – лише через потрапляння бруду у рани чи через укуси тварин.

Симптоми правця:

спазми м’язів обличчя, зокрема – стиснення щелеп, “витріщання” очей;

м’язові спазми – часто в шлунку;

судоми м’язів спини, болісна напруга у всьому тілі;

проблеми з ковтанням, неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв’язок (ларингоспазм), ускладнення дихання;

головний біль;

лихоманка та надмірне потовиділення;

зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття;

ламкість кісток.

Симптоми можуть з’явитися з 3 по 21 день після зараження.

Єдиний спосіб запобігти правцю – вакцинація.

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