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У в’язницях «днр» утримують понад 10 тисяч маріупольців

Анастасія Диняк

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Росіяни утримують цивільних мешканців тимчасово окупованого Маріуполя у в’язницях незаконної «днр». Людей тримають в жахливих умовах та катують. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Так, маріупольців утримують у чотирьох в’язницях. Дві з них знаходяться в Оленівці, ще одна в Макіївці та Донецьке СІЗО. Заручників тримають в тісних камерах 2 на 3 метри по 10 осіб.

Окрім того, у людей немає доступу до свіжого повітря. Окупанти не забезпечують полонених водою та їжею.

«Вони не мають ніякого доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної. Окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати», – йдеться у повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав Міжнародний Червоний Хрест та ООН відреагувати на незаконне утримання цивільних українців та спільно працювати над визволенням кожного.

Нагадаємо, раніше російські окупанти у захопленому Маріуполі взялись проводити «перепис населення», збираючи у місцевих відбитки пальців.

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