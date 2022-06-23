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В Маріуполі окупанти проводять «перепис населення» і збирають відбитки пальців

Наталя Дуляба

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російські окупанти у захопленому Маріуполі взялись проводити «перепис населення», збираючи у місцевих відбитки пальців. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Під час так званого «перепису населення» у маріупольців вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців).

Місцевим також заборонено покидати місто. Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають продемонструвати по телебаченню «налагодження мирного життя».

Гуманітарна ситуація у Маріуполі досі є вкрай важкою. Більшість населення не має жодного заробітку, а ціни на товари та послуги постійно ростуть. За даними української розвідки, зараз вартість півторалітрової пляшки води становить близько 100 гривень, 1 кг свинини – 600 гривень.

«Також в місті працюють приватні похоронні команди з рф. Ціна їхніх «послуг» – 10 000 гривень за одне тіло», –  додають у розвідці.

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