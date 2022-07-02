У Стрию затримали «закладчика», який був у розшуку

У Стрию правоохоронці затримали мешканця Трускавця, який був у розшуку за продаж наркотиків. Йому загрожує до десяти років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, на залізничному вокзалі у Стрию поліція затримала 25-річного мешканця Трускавця. Чоловік робив «закладки» з амфетаміном, марихуаною та «PVP». Під час обшуку у затриманого вилучили два пакунки – з марихуаною та білим порошком.

Окрім того, правоохоронці встановили, що чоловік встиг заробити 81 «закладку» наркотиків у лісопосадці неподалік. У поліції додають, що зловмисник був у розшуку за справи, пов’язані з наркотиками.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.