У Львові пролікували жінку на пізній стадії раку

Львівські хірурги прооперували 52-річну жінку на ІІІ стадії раку. Через п’ять днів після операцію пацієнтку вже виписали додому. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, онкохірурги Першого медоб’єднання Львова пролікували 52-річну пацієнтку з діагнозом колоректальний рак ІІІ стадії. Хвороба жінки поширилася у лімфатичні вузли.

Лікарі провели курс хіміопроменевої терапії, а потім – хірургічне втручання. Пацієнтці через невеликі розрізи видалили уражену частину прямої кишки та з’єднали її дві частини.

«Основними симптомами колоректального раку є часті закрепи або діарея, біль у животі, здуття, виділення крові під час дефекації, різке схуднення, анемія. Аби попередити розвиток онкології, людям після 45 років варто проходити колоноскопію щонайменше раз у п’ять років, у випадку, якщо рак був у родичів – частіше», – зауважили лікарі Першого медичного об’єднання Львова.