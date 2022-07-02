Окупанти жорстоко добивають поранених українців (18+)

Російські окупанти вихваляються своїми звірствами над пораненими українцями. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову росіянина, який воює на півдні України, з дружиною. Окупант вихваляється, як знущається над пораненими людьми та називає вбивства українців «вечіркою».

«Приїхали туди… Ну ці лежать там, наші, цивільні, українські військові. Ми біжимо туди позиції займати… І я думаю, ну що, може, спробувати горло перерізати? Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горл переріжу, я так подумав», – розповідає росіянин.

На розповіді про звірства власного чоловіка жінка лише сміється та додає про «збоченні фантазії».

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