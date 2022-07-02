На Львівщині перекинулося авто

На Львівщині унаслідок ДТП травмувалася 20-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у п’ятницю, 1 липня, на автодорозі «Львів-Меденичі» неподалік міста Пустомити. Автомобіль «Шкода Фабія» з’їхав на узбіччя та перекинувся. За даними правоохоронців, водій, 20-річний мешканець Пустомитів, не впорався з керуванням.

Унаслідок аварії постраждала 20-річна місцева мешканка, яка знаходилася в авто. Дівчину госпіталізовано.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.