Єврокомісія дозволить транзит товарів у російський Калінінград

Єврокомісія планує дозволити транзит санкційних товарів у Калінінград у тому обсязі, що був до початку вторгнення Росії в Україну. Про це пише Der Spiegel.

Так, до Калінінграду ввозитимуть товари, які потрапили під санкції, в обсягах, сумірних з постачанням до війни з Україною. Цей обсяг визначатиметься за документами литовської митниці. Також можуть бути певні винятки, зокрема на товари для ремонту шлюзів.

У Єврокомісії переконані, що подібне рішення дозволить запобігти можливому експорту російської продукції через порт Калінінграда. За словами представника Литви, знайомого з перебігом переговорів, Німеччина з 18 червня чинила тиск на Єврокомісію, щоб санкції не поширювалися на транзит до Калінінграда.