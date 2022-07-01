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ЗСУ збили дороговартісний російський безпілотник

Ольга Денисяка

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Зранку 1 липня українські захисники збили у небі над Миколаївщиною російський безпілотник «Форпост». Про це йдеться у Facebook Командуваня повітряних сил ЗСУ.

Так, зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування «Південь» знищив російський безпілотний літальний апарат «Форпост», який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині.

«Плани окупантів, щодо отримання розвідувальної інформації зірвано! Слава Україні!», – додали в командуванні.

Зазначимо, що збитий безпілотник «Форпост» є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів. Це – ліцензована ізраїльська копія БпЛА «Searcher». За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 645 безпілотників.

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