ЗСУ 10 разів за добу вдарили по позиціях росіян на Луганщині

30 червня авіація Збройних сил України завдала близько 10 ударів по позиціях російських загарбників на Луганському напрямку. Про це йдеться у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що 30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська.

«Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках. Уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 35 750 військових, 1577 танків, 796 артсистем та 186 гелікоптерів.

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