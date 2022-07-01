У  Дрогобичі чоловік вирощував дома коноплю

Правоохоронці затримали мешканця Дрогобича, який у власному домі вирощував та зберігав коноплю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, поліцейські затримали 44-річного жителя Дрогобича. Чоловік влаштував в будинку парник, де вирощував коноплю. Під час обшуків правоохоронці вилучили кілька десятків рослин, а також вже висушену коноплю.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п’яти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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