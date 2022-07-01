У Червонограді чоловік продавав метадон

Правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, який займався продажом метадону в Червонограді. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у четвер, 30 червня, поліція затримала продавця наркотиків під час реалізації ним чергової партії. Зловмисником виявився 37-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав судимість за справи з наркотиками. У чоловіка вилучили метадон та скерували на експертне дослідження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.