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Рада призначила нового обмбудсмена

Ольга Денисяка

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Верховна Рада призначила на посаду уповноваженого з прав людини нардепа Дмитра Лубінця. Про це повідомив в Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк.

«За» відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.

Раніше Дмитро Лубінець очолював парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженої з прав людини Людмилу Денісову. Своєю чергою Денісова повідомила, що вважає своє звільнення незаконним. Деталі читайте тут.

Що відомо про Дмитра Лубінця?

У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи «За майбутнє». У Раді 8 скликання був представником «Блоку Петра Порошенка».

За даними руху Чесно, Лубінець тричі кнопкодавив, а також є фігурантом двох антикорупційних розслідувань. У 2016 Дмитра Лубінця та Іллю Киву звинуватили в причетності до контрабанди з так званих «Л/ДНР».

Також депутат не відобразив у звіті витрати на концерт Ольги Полякової у Волновасі.

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