Рада звільнила Денісову з посади омбудсменки

Верховна Рада звільнила з посади уповноваженої з прав людини Людмилу Денісову. Про це повідомив у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк.

«За» проголосували 234 депутатів. Кого тепер хочуть призначити на цю посаду наразі невідомо.

Зазначимо, що напередодні у Верховній Раді зібрали підписи за висловлення недовіри уповноваженій із прав людини Людмилі Денісовій.

Як пише hromadske, 30 травня Людмила Денісова повідомила, що вважає своє звільнення незаконним: мовляв, є певна невідповідність процедури через набуття чинності змін до закону щодо функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час воєнного стану.

Денісова заявила, що владу нібито не влаштовує її активність, зокрема щодо збирання інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, і сказала, що такі дії влади є втручанням у роботу Офісу омбудсмена. Закон «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» не передбачає висловлення недовіри омбудсмену. Втім, закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», який набув чинності 12 травня, дозволяє звільнити Денісову в такий спосіб.

Додамо, що 25 травня низка медійниць та громадських організацій опублікувала відкрите звернення до Людмили Денісової із закликом коригувати комунікацію про статеві злочини під час війни.

Підписанти наполягають на тому, що Денісова має оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів, уникати сенсаційності та надмірної деталізації у своїх повідомленнях, користуватися коректною термінологією і дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих.

«Статеві злочини під час війни – це трагедії сімей, важка травматична тема, а не тема для публікацій у дусі “скандальної хроніки”. Потрібно пам’ятати про мету: привернення уваги до фактів злочинів», – наголошують у зверненні.

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