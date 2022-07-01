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На війні загинув батько 8 дітей з Львівщини

Анастасія Диняк

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На Львівщині прощатимуться з загиблим військовим Петром Панасом. У нього залишилися восьмеро дітей. Про це повідомили на Facebook-сторінці Городоцької територіальної громади.

У середу, 29 червня, поблизу населеного пункту Сіверськ Бахмутського району Донеччини загинув український військовий Петро Панас. Чоловіку було 48 років, родом він з села Братковичі на Львівщині.

Петро Панас служив за контрактом у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. У чоловіка залишилися восьмеро дітей.

Прощатимуться з Героєм у суботу, 2 липня, об 11:00 год. на центральній площі Городка.

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