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На Львівщині викрили «шанувальниць кремля»

Ольга Денисяка

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На Львівщині викрили двох зловмисниць, які у соцмережах виправдовували військову агресією рф проти України та підтримували злочинні дії окупантів. Тепер вони відповідатимуть перед законом. Про це йдеться у Facebook Служби безпеки України.

За даними СБУ, жительки Львова та області поширювали проросійські наративи у забороненій соцмережі «Одноклассники». Впродовж тривалого часу вони розповсюджували матеріали, у яких відкрито виправдовували та прославляли злочинні дії російських військових, дискредитували сили ЗСУ та  поширювали антиукраїнські дописи.

Під час обшуку за місцями проживання зловмисниць правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі двом жінкам повідомили про підозри у вчинені злочину за ч. 2 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Матеріали справи стосовно однієї з фігуранток скеровали в суд для винесення вироку та визначення міри покарання.

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